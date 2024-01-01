  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تنفي موافقتها على وجود عناصر أممية لمراقبة وقف النار

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي موافقتها على وجود عناصر أممية لمراقبة وقف النار



غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قبول حماس وجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال الرشق في تصريح صحفي مساء الاثنين: "لا أساس من الصحة لما أوردته قناة العربية الحدث، منسوباً لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية". 

وأضاف "نحن نطالب بوجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لإيصال المساعدات والاغاثة". 

وتابع "أما وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق، فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، وليس عناصر للمراقبة، ونؤكد رفض شعبنا  لوجود أية جهات غير فلسطينية  على أرضنا". 

#المساعدات #حماس #وقف النار

الأكثر قراءة اليوم

متحدث أممي سابق : اجتماع في "إسرائيل" الأسبوع الماضي مع منظمات أممية يستثني الأونروا وغوتيرش يعترض..

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

مسؤول إسرائيلي: "هناك إمكانية لإحراز تقدم" في المفاوضات بشأن غزة

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

من هو العميد محمد رضا زاهدي الذي اغتالته "إسرائيل"؟

اغتيال قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة إسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية في الشمال بعد قصف قنصلية إيران في دمشق

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل الاسرى

اسرائيل تحدّث اقتراحها في المفاوضات ومستعدة للتحلي بالمرونة بشأن النازحين

تطورات اليوم الـ179 من العدوان الإسرائيلي على غزة

محدث.. 7 شهداء بينهم عاملون أجانب بمنظمات دولية في قصف إسرائيلي على دير البلح (صور وفيديو)

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس عباس

قصف السفارة الإيرانية في سوريا

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية في الشمال بعد قصف قنصلية إيران في دمشق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية