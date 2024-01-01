حماس تنفي موافقتها على وجود عناصر أممية لمراقبة وقف النار

غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قبول حماس وجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال الرشق في تصريح صحفي مساء الاثنين: "لا أساس من الصحة لما أوردته قناة العربية الحدث، منسوباً لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية".

وأضاف "نحن نطالب بوجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لإيصال المساعدات والاغاثة".

وتابع "أما وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق، فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، وليس عناصر للمراقبة، ونؤكد رفض شعبنا لوجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا".