اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر وصباح الثلاثاء، خلال اقتحامات متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة واعتقلت الشاب منتصر عكوب بعد إصابته في قدمه.

كما اقتحم الاحتلال قرية مادما جنود نابلس واعتقل الشاب بلال نصار من منزله، إضافة لاعتقال الشاب عاصف تيم بقرية قبلان.

وفي مدينة رام الله، اقتحم الاحتلال قرية دير بزيع غربا واعتقل الشابين أحمد طويل ومحمد طويل، خلال مداهمة منزليهما.

وشهد مخيم قلنديا شمال القدس اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقال كل من: ثائر زهران، باسل زهران، عبد الجواد أبو لطيفة، حذيفة حماد، بهاء رشيد، مجد عبد الغفور، وصالح مطير، إلى جانب اعتقال مراد الخطيب ونجله معاذ في بلدة حزما.

ودار اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، وانتشار للقناصة على الأسطح وإطلاق قنابل الإنارة، وتفتيش المنازل.

وداهم الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقل الشاب مأمون نصر أبو هنية، خلال اقتحام منزله.

واقتحم الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقل الطفل محمود اخليل بعد مداهمة منزله.

وشهدت مدينة أريحا اقتحام للاحتلال، حيث جرى اعتقال الشاب يوسف بالو، من حي كتف الواد بالمدينة.