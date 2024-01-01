تطورات اليوم الـ179 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٩ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٦٣ شهيدا و ٩٤ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٨٤٥ شهيدا و ٧٥٣٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ووسعت إسرائيل من حربها على قطاع غزة باستهداف فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وسائقهم الفلسطيني غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال لسيارة منظمة المطبخ المركزي العالمي بدير البلح إلى ٧ بينهم ٦ أجانب.

ويعمل الفريق في مطبخ الغذاء العالمي المشرف على رصيف الميناء جنوب مدينة غزة.

ولاقت جريمة اغتيال الفريق الإغاثي ادانة فلسطينية واسعة وسط دعوات المنظمات الدولية إلى إدانتها وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة.



وسط قطاع غزة



وفي دير البلح قصف جيش الاحتلال مسجد البشير في حكر الجامع ما ادى لااستشهاد طفل وإصابة ٢٠ مواطنا.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا على قرية المغراقة شمالي مخيم النصيرات.



غزة والشمال



وكشف انسحاب الاحتلال من غرب مدينة غزة ومن مشفى الشفاء عن دمار واسع في المشفى ومحيطه.

وعثر الأهالي على عشرات الجثث بما فيها مقيدة الأيادي ما يشير إلى إعدامات ميدانية .

ومن بين الضحايا أطباء وعاملين في القطاع الصحي وأسر فلسطينية كاملة.

واشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة لاستشهاد نحو ٤٠٠ مواطن خلال أسبوعين من الاجتياح إضافة إلى اعتقال نحو ٩٠٠ اخرين.

وطال الدمار اجزاء واسعة من البنايات السكنية.



جنوب قطاع غزة



واستشهد ١٢ مواطنا في مدينة رفح جنوب القطاع في قصفين منفصلين.

وارتقى ستة مواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة زعرب غربي رفح فيما استشهد ستة في قصف مجموعة من المواطنين في حي البرازيل شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياح الأجزاء الغربية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وتمكن المسعفون من نقل جثامين خمسة مواطنين إلى المشفى الأوربي نتيجة القصف.