صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار المهول في منطقة مستشفى الشفاء

غزة/سما/

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة من شركة "ماكسار"، الدمار الواسع الذي حل بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال غرب مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه فجر الاثنين.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن "نحو 1500 فلسطيني سقطوا بين قتيل وجريح ومفقود نصفهم نساء وأطفال في المذبحة الإسرائيلية بمجمع الشفاء ومحيطه بغزة".

وأشار المرصد إلى أن "التقديرات الأولية تظهر بأن الجيش الإسرائيلي دمر وحرق أكثر من 1200 وحدة سكنية في محيط مجمع الشفاء بغزة، وقتل 22 مريضا على الأقل بفعل الحصار الإسرائيلي للمجمع بعد أن تعمد حرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة".

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي قطاع غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

وقال شهود عيان إنه تم العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ويوجد مئات من الجثث في المجمع وبالشوارع والطرق المحيطة به.

وبحسب مصادر طبية تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة وحجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.