جيش الاحتلال حول هجوم إيلات: "هذا حادث خطير للغاية"

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الطائرة المسيرة التي أصابت القاعدة البحرية في إيلات كانت بتوجيه إيراني، ووصف هذا الحادث بـ"الخطير للغاية".



وأضاف المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام أن "الطائرة) تم إطلاقها بتوجيه إيراني. نحن نحقق في الحادث من أجل تعلم الدروس وتحسين قدراتنا الدفاعية".

وأشار إلى أن إسرائيل ستعزز الأمن في البعثات الدبلوماسية في الخارج، بعد هجوم الطيران الإسرائيلي اليوم الاثنين على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال: "نطلب الحفاظ على السلوك الاستباقي وإيلاءه المزيد من الاهتمام، مع التركيز على التحركات الروتينية"، تحسبا لأي رد فعل إيراني قد يستهدف سفارة إسرائيلية في الخارج.

وقد استهدف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى لمقتل أكثر من 5 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة، وفق ما أعلن السفير الإيراني في دمشق.