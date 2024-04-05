البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي لإجراء مناقشات حول رفح

واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض إن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإسرائيل يعتزمون عقد اجتماع افتراضي يوم الاثنين لمناقشة مقترحات إدارة بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها من أي عملية برية كبيرة في رفح آخر ملاذ آمن نسبيا لأكثر من مليون مدني فلسطيني نازح.

وأضافت في مؤتمر صحفي بحسب وكالة رويترز "إذا أرادوا المضي قدما في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة... علينا أن نفهم كيف سيمضون قدما".

وقالت للصحفيين إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيقود المناقشات من الجانب الأمريكي.



وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن الأسبوع الماضي بعد أن سمحت الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة، مما يمثل تراجعا جديدا في علاقاته مع الرئيس جو بايدن في زمن الحرب.

وقال مسؤولون إن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض بعد ذلك بيومين تحديد موعد آخر لاجتماع رفيع المستوى بشأن الخطط العسكرية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في محاولة واضحة لتخفيف التوترات بين الحليفين.