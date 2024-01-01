أول تعليق أمريكي على قصف"إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق.

واشنطن/سما/

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على علم بتقارير عن ضربة إسرائيلية قرب القنصلية الإيرانية في دمشق".



وقالت المتحدثة إن "فريقنا يبحث في الأمر".

وقد أسفرت غارة نفذها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، عن مقتل مستشارين عسكريين وجنرال في "الحرس الثوري".

وأعلن السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون، وأكد على أن "هذا الاعتداء لن يبقى دون رد، وردنا على الهجوم سيكون قاسيا".

كما تسبب القصف في دمار كبير في مبنى القنصلية وكذلك المباني المجاورة لها.