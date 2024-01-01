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الرئيس المصري يصل الأردن في زيارة رسمية

الإثنين 01 أبريل 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري يصل الأردن في زيارة رسمية



القاهرة/سما/

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة غير معلنة المدة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كانوا في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.
وأضاف البيان أنه جرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، كما كان في الاستقبال كبار المسؤولين الأردنيين، من مدنيين وعسكريين.
ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة محمد مرزوق، وفق البيان ذاته.
ولم يعلن الديوان الملكي عن مدة الزيارة أو برنامجها، إلا أنها تأتي بوقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب القطاع.

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