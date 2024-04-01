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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جرائم الاحتلال في غزة

الإثنين 01 أبريل 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جرائم الاحتلال في غزة



رام الله/سما/

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث الحراك العربي خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال السفير العكلوك، في تصريح لوكالة "وفا"، اليوم الإثنين، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع، لبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وآخرها القرار رقم 2728 الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.

وأوضح، أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26-1-2024 وـ28-3-2024. 

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