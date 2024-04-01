سلطة المياه تُدخل 7 آلاف لتر وقود لصالح تشغيل 13 بئرا في غزة وجباليا

غزة/سما/

صرح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بأن طواقم سلطة المياه تمكنت اليوم الاثنين، من ادخال كميات جديدة من الوقود إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 7 آلاف لتر، تم استخدامها في تشغيل 13 بئرا في كل من مدينتي غزة وجباليا، والتي من شأنها توفير المياه لما يزيد عن 200 ألف نسمة هناك، في ظلانعدام المياه في هذه المناطق جراء العدوان الاسرائيلي.

وأكد غنيم أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود سلطة المياه المتواصلة والرامية لتوفير ما أمكن من المياه لأهالي قطاع غزة، وخصوصا أنَّ الغالبية منهم يحصلون على ما معدله من 3 - 5 لتر للفرد من المياه يوميا، أي خمس الكمية اللازمة للبقاء على الحياة حسب منظمة الصحة العالمية ( 15لتر للفرد باليوم)، علما أن كمية المياه المتوفرة في مدينة غزة والشمال لا تتجاوز 2 لتر للفرد يوميا، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق المائية، وبسبب عدم توفر الوقود الذي أصبح حاجة ماسة لتشغيل المرافق المائية في ظل الانقطاع التام للكهرباء منذ بداية العدوان. وكانت سلطة المياه قد أدخلت قبل اسبوع خمسة آلاف لتر من الوقود إلى شمال القطاع، والتي تم استخدامها في تشغيل عدد آخر من الآبار في مناطق مختلفة من مدينتي غزة وجباليا.

وتأتي هذه الجهود لدعم صمود أهالي غزة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الهادفة إلى جعل غزة غير قابلة للحياة لافراغها من أهلها، من خلال تعطيش سكانها ونشر الأمراض والأوبئة بينهم جراء تعطل أنظمة المياه والصرف الصحي.

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