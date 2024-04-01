وزير الخارجية الإسرائيلي: سندخل رفح للقضاء على "حماس"

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تحتاج إلى إجلاء 1.4 مليون فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية".



وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حركة حماس"، مضيفا أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أمس الأحد، أن "الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة".



وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين"، مجددا التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، بحسب قوله.

وأضاف أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح"، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وتابع نتنياهو: "لن يتحقق النصر دون عملية عسكرية في رفح، ووافقنا على الخطة العملياتية لدخول الجيش"، مؤكدا أن "إسرائيل قتلت أكثر من 200 من المخربين في مستشفى الشفاء بينهم قادة كبار".