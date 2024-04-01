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الجيش الإسرائيلي يسمي أقوى ضربة" وجهها لحماس

الإثنين 01 أبريل 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يسمي أقوى ضربة" وجهها لحماس



القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عملية مجمع الشفاء الطبي غربي غزة التي أعلن استكمالها الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، كانت أقوى ضربة موجهة لحركة "حماس" منذ 7 أكتوبر.

وأضافت الإذاعة نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن "هناك قادة ومسؤولين كبار في "حماس" تم أسرهم خلال العملية التي استمرت أسبوعين ولم يتم نشر أسمائهم بعد".

وكشف الجيش الإسرائيلي أن 2 من جنوده قتلا خلال عملية مجمع الشفاء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.


ووفق معلومات الجيش الإسرائيلي، لم يعد هناك إي إرهابيين في المجمع وتم القضاء على عدد منهم واعتقال عددا آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين.

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