مصر: نرفض أي سيناريوهات لتهجير سكان غزة أو اجتياح رفح

القاهرة/سما/

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، رفض بلاده القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تهجير سكان غزة أو اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء شكري، مع نظيره النيوزيلندي، ونستون بيترز، بالقاهرة، التي يزورها حاليا، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحسب البيان، تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع في السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وجدد شكري "رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية".

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

من جهة ثانية، اتفق الوزيران على "أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وفق البيان المصري.

وأكد الجانبان "استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".