  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: نرفض أي سيناريوهات لتهجير سكان غزة أو اجتياح رفح

الإثنين 01 أبريل 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: نرفض أي سيناريوهات لتهجير سكان غزة أو اجتياح رفح



القاهرة/سما/

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، رفض بلاده القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تهجير سكان غزة أو اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء شكري، مع نظيره النيوزيلندي، ونستون بيترز، بالقاهرة، التي يزورها حاليا، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحسب البيان، تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع في السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وجدد شكري "رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية".

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

من جهة ثانية، اتفق الوزيران على "أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وفق البيان المصري.

وأكد الجانبان "استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

لجان شعبية وعشائر توقف تأمين مساعدات لشمال غزة

الأخبار الرئيسية

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

photo_2024-04-01_05-36-31

مرصد حقوقي: مستشفى الشفاء يسجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني

"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة

photo_2024-04-01_16-33-34

اغتيال قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة إسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

وزير إسرائيلي: النصر الكامل بغزة يعني عودة الاستيطان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية