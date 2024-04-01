  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير إسرائيلي: النصر الكامل بغزة يعني عودة الاستيطان

الإثنين 01 أبريل 2024 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: النصر الكامل بغزة يعني عودة الاستيطان



القدس المحتلة/سما/

صرّح وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بأن "النصر الكامل في قطاع غزة يتطلب إعادة توطين اليهود"، داعيا بذلك إلى إعادة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في القطاع.

وقال الوزير من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن النصر الكامل في غزة "يتطلب إعادة توطين اليهود".

وأضاف لإذاعة الشمال المحلية الإسرائيلية: "النصر الكامل على حماس سيتطلب إعادة توطين اليهود في القطاع".

وأضاف: "علينا أن نجبرهم على الاستسلام للوصول إلى النصر الكامل، وهذا يشمل اجتياح (مدينة) رفح (جنوب القطاع) وتفكيك كافة الفصائل الفلسطينية".

وتابع فاسرلاوف: "وإذا كنت تسألني، فإن الانتصار الكامل يعني العودة للاستقرار هناك، وهذا هو العقاب لحماس على ما فعلته في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي). إذا لم نفعل فسيكون جنودنا قد سقطوا هباءً"، وفق تعبيره.

وسبق للوزير بن غفير أن جاهر أكثر من مرة في الأشهر الماضية بالدعوة للاستيطان في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل فككت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005 بحسب خطة الانفصال عن قطاع غزة والتي انسحب بموجبها الجيش الإسرائيلي لكنه أبقى على حصاره المحكم.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "غير شرعي" ويشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين".

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

لجان شعبية وعشائر توقف تأمين مساعدات لشمال غزة

الأخبار الرئيسية

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

photo_2024-04-01_05-36-31

مرصد حقوقي: مستشفى الشفاء يسجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني

"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة

photo_2024-04-01_16-33-34

اغتيال قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة إسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

صفقة تبادل

نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل إلى صفقة تبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية