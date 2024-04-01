وزير إسرائيلي: النصر الكامل بغزة يعني عودة الاستيطان

القدس المحتلة/سما/

صرّح وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بأن "النصر الكامل في قطاع غزة يتطلب إعادة توطين اليهود"، داعيا بذلك إلى إعادة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في القطاع.

وقال الوزير من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن النصر الكامل في غزة "يتطلب إعادة توطين اليهود".

وأضاف لإذاعة الشمال المحلية الإسرائيلية: "النصر الكامل على حماس سيتطلب إعادة توطين اليهود في القطاع".

وأضاف: "علينا أن نجبرهم على الاستسلام للوصول إلى النصر الكامل، وهذا يشمل اجتياح (مدينة) رفح (جنوب القطاع) وتفكيك كافة الفصائل الفلسطينية".

وتابع فاسرلاوف: "وإذا كنت تسألني، فإن الانتصار الكامل يعني العودة للاستقرار هناك، وهذا هو العقاب لحماس على ما فعلته في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي). إذا لم نفعل فسيكون جنودنا قد سقطوا هباءً"، وفق تعبيره.

وسبق للوزير بن غفير أن جاهر أكثر من مرة في الأشهر الماضية بالدعوة للاستيطان في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل فككت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005 بحسب خطة الانفصال عن قطاع غزة والتي انسحب بموجبها الجيش الإسرائيلي لكنه أبقى على حصاره المحكم.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "غير شرعي" ويشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين".