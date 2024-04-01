  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وول ستريت جورنال: مخاوف من تورط واشنطن بقتل مدنيين بغزة

الإثنين 01 أبريل 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: مخاوف من تورط واشنطن بقتل مدنيين بغزة



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتفاق السري بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية، أدى إلى زيادة المخاوف بشأن تورط إدارة واشنطن بقتل المدنيين في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (تاريخ هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة) تم التوصل إلى اتفاق سري بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتطوير شبكة الاستخبارات.

وأضافت وفق تصريحات المسؤولين - لم تسمهم - أنه لوحظ في الفترة نفسها زيادة الولايات المتحدة أنشطتها الاستخباراتية تجاه غزة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لا يستطيعون أن يؤكدوا لأي غرض تستخدم إسرائيل المعلومات الاستخبارية التي تلقتها من الولايات المتحدة.

وزعم المسؤولون أن الهدف الرئيسي من تقديم المعلومات الاستخبارية إلى تل أبيب هو إنقاذ الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" ومنع الهجمات المحتملة ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إنه خلال 30 عاما من خدمته في الجيش لم يشهد تعاونا استخباراتيا وعسكريا بهذا الزخم بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف هاغاري قائلاً: "نحن على مستوى غير مسبوق من التنسيق الاستخباراتي".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

#وول ستريت جورنال #غزة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

لجان شعبية وعشائر توقف تأمين مساعدات لشمال غزة

الأخبار الرئيسية

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

photo_2024-04-01_05-36-31

مرصد حقوقي: مستشفى الشفاء يسجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني

"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة

photo_2024-04-01_16-33-34

اغتيال قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة إسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

وزير إسرائيلي: النصر الكامل بغزة يعني عودة الاستيطان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية