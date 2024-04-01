  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي البارز في فيلق القدس جراء قصف إسرائيلي على دمشق

الإثنين 01 أبريل 2024 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي البارز في فيلق القدس جراء قصف إسرائيلي على دمشق



دمشق/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية، باغتيال "محمد رضا زاهدي" القيادي البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري قوله:  حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على إنتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

وكدت قناة العالم الإيرانية اغتيال "محمد رضا زاهدي" القيادي البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جراء القصف الصهيوني على دمشق، قبل قليل.

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق في سوريا.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور النيران المندلعة والدخان الكثيف يتصاعد من مكان الاستهداف، فيما سمعت أصوات الإسعافات.

 
سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق 
سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق 
سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق 

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

لجان شعبية وعشائر توقف تأمين مساعدات لشمال غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-01_05-10-04

"حكومة غزة": إسرائيل قتلت مئات المدنيين وأخفتهم بأرضية مجمع الشفاء

صفقة تبادل

نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل إلى صفقة تبادل

قيادي بحماس: إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

ضغط

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

شقيقة اسماعيل هنية

قوات الاحتلال تعتقل شقيقة اسماعيل هنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية