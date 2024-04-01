اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي البارز في فيلق القدس جراء قصف إسرائيلي على دمشق

دمشق/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية، باغتيال "محمد رضا زاهدي" القيادي البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري قوله: حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على إنتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

وكدت قناة العالم الإيرانية اغتيال "محمد رضا زاهدي" القيادي البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جراء القصف الصهيوني على دمشق، قبل قليل.

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق في سوريا.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور النيران المندلعة والدخان الكثيف يتصاعد من مكان الاستهداف، فيما سمعت أصوات الإسعافات.