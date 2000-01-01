نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل إلى صفقة تبادل

القدس المحتلة / سما /

منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الموساد ورئيس الوفد المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس دافيد بارنياع، صلاحيات أكبر من الماضي؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق قريب يؤدي لإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الموساد ديفيد برنياع أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يتسنى إبرام صفقة تبادل دون تنازلات بشأن عودة المدنيين إلى شمال غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب اجتمع مساء الأحد لبحث التطورات بشأن الصفقة المحتملة، وقرر الوزراء أن يكونوا منفتحين على الأفكار الجديدة من جانب الوسطاء بشأن قضية عودة نازحين إلى شمال قطاع غزة.

ووفق الهيئة، وافقت إسرائيل على عودة محدودة لـ2000 شخص إلى شمال قطاع غزة، بعد أسبوعين من بدء وقف إطلاق النار، بينما تطالب حماس بعودة جميع سكان غزة إلى منازلهم.

وخلال الاجتماع، قال بارنياع إن الظروف مهيأة للتوصل إلى اتفاق، بينما قضية عودة السكان إلى الشمال هي الفاصل.