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الشيخ: مهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والإسناد على المستويات كافة

الإثنين 01 أبريل 2024 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: مهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والإسناد على المستويات كافة



رام الله / سما /

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن تناقض شعبنا الفلسطيني وأمتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والإسناد على المستويات كافة.

 

وتساءل الشيخ في منشور على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، حرف البوصلة وتشتيت الجهد والكفاح الفلسطيني المدعوم من الأشقاء العرب شعبيا ورسميا في مواجهة الاحتلال لمصلحة من؟! الدعوات لخلط الأوراق وضرب الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة لمصلحة من ويصب في خانة من؟! كنا وما زلنا وسنبقى نؤكد على أن تناقض شعبنا وأمتنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد كل الدعم والإسناد وعلى المستويات كافة لكفاح ونضال شعبنا حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

 

‏وأضاف: في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا لحرب إبادة، نحتاج إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه واحد وهو وقف هذه الحرب الإجرامية المدمرة وإغاثة شعبنا.

 

‏وأعرب الشيخ عن شكره وتقديره للأشقاء العرب جميعا على المستوى الرسمي والشعبي لدعمهم شعبنا الصامد المرابط على أرض وطنه.

#حسين الشيخ

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