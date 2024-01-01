حماس تُطالب "الجنايات الدولية" بالتحقيق "الفوري" في جرائم الاحتلال بمجمع الشفاء

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الاثنين، إنّ "الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي، تؤكّد على طبيعة هذا الكيان الفاشي المارق عن قِيَم الحضارة والإنسانية".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن "جرائم الاحتلال وانتهاكاته فاقت كل حدود، في ظل استمراره في مهمّته الواضحة؛ بتنفيذ أبشع حروب الإبادة الجماعية بحق المدنيين والبنية المدنية في قطاع غزة، دون أن يحرّك العالم ساكناً".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبها العدو.

كما طالبت حماس الهيئات القضائية الدولية، وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية، بالبدء في إجراءات فعلية للتحقيق في الجرائم والفظائع التي حدثت في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وفي مُجمَل الجرائم التي تحدث منذ ستة أشهر.

وأشارت حماس، إلى أنّ "حجم التدمير والقتل الذي يبرع فيه العدو؛ لا يعني تحقيقه أي انتصار على إرادة شعبنا، المتشبّث بأرضه وهويته".

وأضافت أنّ هذه الهجمة الهمجية على قطاع غزة، تؤكّد من جديد حقيقة ما يسعى له العدو بدفع أبناء شعبنا للهجرة عن أرضه تنفيذاً لمخططاته بتصفية القضية الفلسطينية.

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية والرئيس "بايدن" شخصياً، المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج للحياة المدنية في قطاع غزة.

وشدّدت الحركة على أن |جرائم الاحتلال النازية، "لن تفتّ في عضد أبناء شعبنا الصامد، ومقاومتنا الباسلة، التي تتصدى للعدوان الهمجي بكل بطولة وفداء"، مجددة المطالبة لأحرار العالم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية بالانتفاض لإنهاء هذا العدوان.