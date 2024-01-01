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قيادي بحماس: إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

الإثنين 01 أبريل 2024 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة



غزة / سما /

قال قيادي في حركة حماس، الإثنين، إن إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى بيوتهم ومناطقهم في الشمال، وإنما إلى خيام يتم إنشاؤها لإيوائهم.

وأضاف القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت وامتصاص غضب أهالي الأسرى لكنه يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق للتهدئة.

وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق.

وأكد على تمسك حماس بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة والإعمار.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي، قال أمس الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب المفاوضين الإسرائيليين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع أن معظم وزراء حزب نتنياهو بالمجلس الوزاري المصغر أجمعوا على ضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لكنه رفض.

وأشار إلى أن أعضاء بمجلس الحرب طالبوا نتنياهو بإبداء مزيد من المرونة لكنه اتهمهم بالضعف وعدم معرفة كيفية التفاوض مع حماس.

ووصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد في مسعى جديد من الوسطاء للوصول لاتفاق تهدئة وتبادل أسرى في القطاع.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في وقت سابق، عن أربع محددات من أجل نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل للتهدئة في غزة.

وأكد الطرفان في بيان أن المحددات الأربعة لنجاح أي صفقة تبادل هي وقف العدوان الإسرائيلي بشكل شامل ، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة.

وشددت الحركتان أن المحددات تشمل أيضاً حرية عودة النازحين إلى شمال القطاع، وإدخال المساعدات لتلبية احتياجات سكان غزة.

#حماس #غزة #النازحين #اسرائيل

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