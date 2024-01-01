وزير المالية الإسرائيلي يرفض شراء سربين من الطائرات المقاتلة

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسيئل سموتريتش الموافقة على شراء سربين من الطائرات المقاتلة إف 35 وإف 15.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن سموتريتش كتب إلى نتنياهو، أنه يستخدم حق النقض ضد انعقاد "لجنة فحص ميزانية الجيش"، وأن "وزارة الجيش تطلب عقد اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الدفاعية دون موافقة، للموافقة على صفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب من طائرات F-35 وسرب طائرات إف 15".

وقال سموتريتش "إن انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم من دون موافقة وزارة المالية وعلى رأس وزير المالية أمر غير مسبوق، ولا نية لدي للموافقة عليه".