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المحكمة العليا الاسرائيلية تناقش غداً التماسا بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الإثنين 01 أبريل 2024 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العليا الاسرائيلية تناقش غداً التماسا بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية غدا الثلاثاء، جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، لمناقشة التماس قدمته جمعية "جيشاه- مسلك" و4 جمعيات حقوقية أخرى بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويتضمن الالتماس أن عدم اتخاذ إسرائيل لخطوات فورية وفعالة لزيادة امدادات المساعدات لكافة سكان غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب القانون الإسرائيلي، وانتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، سواء كونها جهة في القتال أو كقوة احتلال، وايضا انتهاكا للحكم المؤقت الذي نصت عليه محكمة العدل الدولية.

#غزة #المحكمة العليا الاسرائيلية #المساعدات #الحرب

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