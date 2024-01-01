  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تطالب بإعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس

الإثنين 01 أبريل 2024 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تطالب بإعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس



غزة / سما /

طالبت وزارة الصحة، كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

يشار إلى أنه في 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها باستهداف النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى، واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32782 شهيدًا و75298 إصابة أغلبهم من الأطفال والنساء.

#الصحة #مستشفى ناصر بخانيونس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

نائب في الكونغرس الأميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

ضباط إسرائيليون يشككون في رواية الجيش بشأن القتلى الفلسطينيين بغزة

"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)

غالانت يزعم: حماس تنهار من الداخل..

الأخبار الرئيسية

بايدن ونتنياهو

اجتماع أمريكي إسرائيلي عبر الإنترنت بشأن رفح

الشفاء

بالصور.. جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء والعثور على مئات الجثث داخله وحوله

6609fa6b42360447810b6bd9

مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

20240331113942

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية