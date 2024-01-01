الصحة تطالب بإعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس

غزة / سما /

طالبت وزارة الصحة، كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

يشار إلى أنه في 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها باستهداف النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى، واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32782 شهيدًا و75298 إصابة أغلبهم من الأطفال والنساء.