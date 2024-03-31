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بن غفير يعلق على عملية أسدود

الإثنين 01 أبريل 2024 04:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يعلق على عملية أسدود



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تعليقا على عملية الطعن في أسدود إن إسرائيل في حالة حرب وعليها أن "تقضي على العدو" في أي مكان وفي رفح.

جاءت تصريحات بن غفير هذه خلال تفقده فجر الاثنين موقع تنفيذ العملية التي قام بها شاب فلسطيني.  

وقال: "نحن في حالة حرب، علينا ضربهم.. على الشرطة أن تضرب العدو، ولدينا ضباط شرطة في حالة تأهب، وهناك حرب، ولدينا عدو وعلينا القضاء عليهم في رفح أيضا".


وأصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني (19 عاما) شرق أسدود.

وذكرت الشرطة أنها قتلت المنفذ وهو ينحدر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

تأتي هذه العملية غداة إصابة إسرائيليين بهجوم آخر نفذه عنصر أمن فلسطيني في قرب بلدة العوجا جنوب الأغوار.

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