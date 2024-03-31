بيان لمكتب نتنياهو بشأن "العملية الجراحية"

القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.

وأضاف المكتب في بيان بعد العملية التي أجريت مساء الأحد أن نتنياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي"، وقالت مستشفى هداسا عين كارم إن "نتنياهو خرج من العملية وهو مجتمع بعائلته الآن".

ويوم أمس الأحد، أعلن مكتب نتنياهو اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بالفتاق الليلة الماضية خلال فحص روتيني وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء دوام العمل يوم (الأحد سيتم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية).

وهذه ليست أول عملية جراحية يخضع لها نتنياهو حيث خضع في شهر يوليو 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير، وتم تكليف وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ريفلين، بالقيام بمهام نتنياهو خلال تلك الفترة.

هذا واحتشد مئات الأشخاص في شارع مروري رئيسي في قيسارية بالقرب من مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاملين لافتات ومرددين هتافات تطالبه بالاستقالة.