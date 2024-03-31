مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية في إيلات

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد، بعد اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة. وبحسب وسائل الإعلام، اندلع حريق بعد دوي صفارات الإنذار في إيلات، إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

هذا وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من مساكنهم في إيلات عند انطلاق صفارات الإنذار ووصول المسيرة إلى المدينة.



وقالت المقاومة الإسلامية في العراق بعد لحظات قليلة من الانفجارات التي ضربت إيلات، في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرى لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "سقط الهدف في منطقة خليج إيلات. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى".