مصدر رسمي فلسطيني: بيان "داخلية حماس" لا أساس له من الصحة

رام الله/سما/

قال مصدر رسمي فلسطيني إن بيان ما يسمى بـ"وزارة داخلية حماس" حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر الرسمي أننا سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا، ولن ننجرر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع.

وأضاف: نؤكد العهد مجددا لشعبنا، ونقول لأبواق حماس ومن يروج لها أن معاناة شعبنا ودمه النازف والتدمير الشامل للقطاع أكبر من المزايدات وأكبر من المشاريع الحزبية الضيقة، ونناشد شعبنا الاستمرار بالتلاحم والتراحم كما عهدناكم دائما. الرحمة لشهدائنا وفرج الله كربة أهلنا في قطاعنا الحبيب وكل فلسطين.

وفا

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