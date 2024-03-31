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غارات إسرائيلية على محيط دمشق وإصابة شخصين

الإثنين 01 أبريل 2024 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية على محيط دمشق وإصابة شخصين



دمشق/سما/
استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، مساء اليوم الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق.
 
وقال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
 
من جهته قال موقع صوت العاصمة المعارض إن الطيران الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ مواقع عسكرية في محيط بلدتي الديماس وجمرايا غربي دمشق، وسط معلومات أولية عن سقوط قتلى وجرحى حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.
 
في حين ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، ما أدى لاندلاع النيران في الموقع فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.
 
وأحصى المرصد منذ مطلع العام 29 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 58 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، وتسببت تلك الضربات باستشهاد 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين.
 
 
ويأتي القصف على دمشق بعد يومين فقط من قصف إسرائيلي وصف بأنه الأعنف استهدف كتيبة عسكرية ومستودعات أسلحة تسيطر عليها مليشيات مدعومة من إيران في محيط مطار حلب الدولي شمالي البلاد، ما أسفر عن سقوط أكثر من 50 شهيدا من القوات السورية والميليشيات الإيرانية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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