إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أصيب 3 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، من جراء تعرضهم للطعن في مركز تجاري في بلدة "غاني يافني" الواقعة شرقي أسدود، وسط البلاد، مساء اليوم، الأحد، فيما استشهد منفذ العملية وهو الشاب مؤمن فايز المسالمة 19 عاما من مدينة دورا جنوب الخليل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المسالمه عامل فلسطيني من الخليل كان يعمل في نفس المجمع التجاري الذي وقعت فيه العملية .

وأشارت التقارير الواردة من موقع الطعن، بما في ذلك تلك الصادرة عن الشرطة والسلطة المحلية، إلى أن الطعن نفذ "على خلفية قومية".

وتحدثت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أولي، عن "عملية تخريبية معادية"، وقالت إنه جرى تحييد المنفذ، وأضافت أن قواتها وصولت إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط.



وأكدت الشرطة أن العملية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، في حين قالت الطواقم الطبية إنها قدمت العلاج لثلاثة شبان بحالة خطيرة قبل نقلهم للمستشفى.

وجاء في بيان صدر عن المجلس المحلي في "غاني يافني" أن أحد مراكز التسوق في البلدة شهد عملية طعن، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف البيان أته "تم تحييد المخرب من قبل الشرطة الجماهيرية في غان يافني، بالإضافة إلى مفتش وشرطي وصلا إلى مكان الحادث وتعاملا مع الواقعة".



وبحسب البيان، فإن قوات الأمن والشرطة وعناصر "الفرق المتأهبة" (ميليشيات مدنية تنضوي تحت لواء الجبهة الداخلية) يقومون بدوريات في جميع أنحاء المنطقة.

وأوصى المجلس المحلي، السكان بـ"الامتناع عن الوصول إلى المكان".

وفي بيان لاحق، أكدت الشرطة إصابة ثلاثة أشخاص بجراح "تتراوح بين متوسطة وخطيرة"، في عملية طعن نفذت بواسطة سكينين اثنين، قبل أن يتم تحييد المنفذ.