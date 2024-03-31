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"القسام" تعيد نشر رسالة لقائدها محمد الضيف (فيديو)

الأحد 31 مارس 2024 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعيد نشر رسالة لقائدها محمد الضيف (فيديو)



غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة قائد هيئة أركانها محمد الضيف "أبو خالد"، إلى شباب الضفة الغربية والداخل والنقب في 7 أكتوبر (يوم إطلاق عملية طوفان الأقصى).

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو لرسالة محمد الضيف، وجاء فيها: "اليوم اليوم.. كل من عنده بندقية فليخرجها فهذا آوانها، ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو "بلطته" أو فأسه أو زجاجته الحارقة.. بشاحنته أو جرافته أو سيارته.. اليوم اليوم.. يفتح التاريخ أنصع وأبهى وأشرف الصفحات، فمن سيسجل اسمه واسم عائلته واسم بلدته، في صحائف النور والمجد..".

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