الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حزب الله" بغارة جنوبي لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل القيادي في "حزب الله"، إسماعيل الزين، بضربة جوية في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش، مقطعا لتنفيذ الضربة من الجو، مؤكدا أن "الزين كان مسؤولا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة "الرضوان" التابعة لحزب الله".



وأضاف البيان، أن الزين "كان مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسؤولا عن عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد المدنيين الإسرائيليين والمجتمعات وقوات الأمن الإسرائيلية".

من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له، بأنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".