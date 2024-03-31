  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حزب الله" بغارة جنوبي لبنان

الأحد 31 مارس 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حزب الله" بغارة جنوبي لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل القيادي في "حزب الله"، إسماعيل الزين، بضربة جوية في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش، مقطعا لتنفيذ الضربة من الجو، مؤكدا أن "الزين كان مسؤولا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة "الرضوان" التابعة لحزب الله".


وأضاف البيان، أن الزين "كان مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسؤولا عن عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد المدنيين الإسرائيليين والمجتمعات وقوات الأمن الإسرائيلية".

من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له، بأنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

photo_2024-03-31_18-09-36

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على استئناف مفاوضات الهدنة ومقترح القوة الدولية في غزة

موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.. ما المقابل؟

مصدر مصري رفيع: نرفض إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى غزة

نائب في الكونغرس الأميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما

ضباط إسرائيليون يشككون في رواية الجيش بشأن القتلى الفلسطينيين بغزة

غالانت يزعم: حماس تنهار من الداخل..

17 شهيدا في قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تعلن اعتقال قوة أمنية دخلت رفح بتنسيق مع الاحتلال

photo_2024-03-31_20-12-14

الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها خلال كمين للقسام في خانيونس (صورة)

احتجاجات واسعة مناهضة لحكومة نتنياهو في القدس

نتنياهو: العملية ضد حماس في رفح لن يوقفها شيء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية