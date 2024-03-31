"يونيسف": أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

غزة/سما/

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، الأحد، أن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس مرفق مع بث مباشر يظهر ما يحدث في القطاع المحاصر.

وأضاف إلدر أن "وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن".

وقال إن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وشدد المتحدث على "ضرورة وقف لإطلاق النار بغزة الآن".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".