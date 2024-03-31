  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يونيسف": أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

الأحد 31 مارس 2024 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يونيسف": أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف



غزة/سما/

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، الأحد، أن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس مرفق مع بث مباشر يظهر ما يحدث في القطاع المحاصر.

وأضاف إلدر أن "وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن".

وقال إن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وشدد المتحدث على "ضرورة وقف لإطلاق النار بغزة الآن".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على استئناف مفاوضات الهدنة ومقترح القوة الدولية في غزة

موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.. ما المقابل؟

"سنحرق إسرائيل".. نتنياهو يتلقى تهديدا من ذوي الأسرى الإسرائيليين

مصدر مصري رفيع: نرفض إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى غزة

دبلوماسي إسرائيلي ينتقد نتنياهو ويحمله مسؤولة "أكبر كارثة في تاريخ البلاد"

مظاهرات ضخمة في "إسرائيل" تطالب بإقالة نتنياهو

17 شهيدا في قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: العملية ضد حماس في رفح لن يوقفها شيء

"حماس" لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال وفد إلى مفاوضات الهدنة

photo_2024-03-31_16-26-24

ضباط إسرائيليون يشككون في رواية الجيش بشأن القتلى الفلسطينيين بغزة

1810314621

نائب في الكونغرس الأميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما

20240331053351

غالانت يزعم: حماس تنهار من الداخل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية