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"حكومة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين إلى 137 منذ 7 أكتوبر

الأحد 31 مارس 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حكومة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين إلى 137 منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، مقتل صحفي فلسطيني في قصف إسرائيلي، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى إلى 137 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد عبد الوهاب عوني أبو عون".

ودون تحديد تاريخ لمقتله، أوضح أن أبو عون "مصور صحفي (...) واستُشهد بقصف الاحتلال لمنزلهم بمخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وسبق وأن أعلن المكتب الإعلامي، في 24 مارس/ آذار الجاري، مقتل 3 صحفيين فلسطينيين، ما رفع العدد آنذاك إلى 136.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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