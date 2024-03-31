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مسؤول إسرائيلي: سنتواجد في قطاع غزة بأكمله لسنوات

الأحد 31 مارس 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: سنتواجد في قطاع غزة بأكمله لسنوات



القدس المحتلة/سما/

صرح مسؤول إسرائيلي، أمس السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي سيتواجد في مدينة رفح وخان يونس وكل منطقة في قطاع غزة، ولسنوات قادمة".


ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مصدر إسرائيلي، أوضحت أنه مطّلع على مسار المفاوضات الجارية في كل من قطر ومصر، أن "القرار بشن العملية العسكرية في مدينة رفح اتُخذ فعليا والأمر يتعلق بالترتيبات والتوقيت فحسب".



وأشار المسؤول إلى أن تأجيل تلك العملية المحتملة في رفح لا يتعلق بالمفاوضات الدائرة مع "حماس" بشأن المحتجزين لديها في غزة، ولكن يتعلق بأسباب عملياتية، مضيفا أن "هذه العملية العسكرية في رفح هي قرار إسرائيلي نهائي".

#اسرائيل #قطاع غزة

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