باراك: نتنياهو فقد إحساسه بالواقع والأهم بالنسبة له أن يبقى في السلطة

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن سلفه بنيامين نتنياهو، فقد إحساسه بالواقع والأهم بالنسبة له أن يبقى في السلطة.



ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن باراك، أن "نتنياهو، لم يكن مؤهلا لقيادة مثل هذا الصراع منذ فترة طويلة"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء الحالي يرى في نفسه الشخص الوحيد القادر على إخراج إسرائيل من الأزمة الراهنة في قطاع غزة".

وأوضح إيهود باراك، أن حكومة الطوارئ أو "كابينيت الحرب"، الذي يرأسه نتنياهو، مجلس عقيم، كما أنه لا يخطط مع الإدارة الأمريكية لمناقشة اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، بحسب قوله.





وفي السياق ذاته، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما على حكومة بنيامين نتنياهو، لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية، ما أدى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب.



وكتب لابيد عبر منصة "إكس"، إن "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم".

وتابع لابيد: "لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن".