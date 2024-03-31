السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي لقطاع غزة

القاهرة/سما/

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إنه "تم استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار".



ووجه الرئيس السيسي، "بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع".





وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم، الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن "الاتصال بين شكري وعبد اللهيان تناول مسار العلاقات المصرية الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف الشهر المنصرم، حيث تم التداول حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة".



وأضاف البيان أن "الاتصال تناول بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، وتم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة".



وأكد البيان أن "وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لا سيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولي الهام".