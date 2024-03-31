"حزب الله" يعلن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح الحزب في في بيانات متعاقبة أن "عناصره استهدفوا ثكنة راميم بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة، وموقع المالكية بصواريخ "بركان" وأصابوه إصابة مباشرة".
وأكد "حزب الله" أن "عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا وحققت فيهما إصابات مباشرة".
كما تم استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.