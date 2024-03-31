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"حزب الله" يعلن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

الأحد 31 مارس 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.


وأوضح الحزب في في بيانات متعاقبة أن "عناصره استهدفوا ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة، وموقع المالكية بصواريخ "بركان" وأصابوه إصابة مباشرة".


وأكد "حزب الله" أن "عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا‌‏ وحققت فيهما إصابات مباشرة".



كما تم استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.

كما استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية  تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

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