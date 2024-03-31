نائب في الكونغرس الأميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما

واشنطن/سما/

قال النائب في الكونغرس الأميركي تيم والبيرج، في تصريحات صادمة، إنه بدل تقديم المساعدات إلى غزة "يجب أن تكون مثل هيروشيما وناغازاكي"، الأمر الذي خلّف ردود فعل وإدانات حيال ما وصف بدعوة لإبادة الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن تصريحات الجمهوري وممثل ولاية ميشيغن في مجلس النواب جرى تسجيلها خلال اجتماع مع عدد محدود من ناخبيه، وتشير بيانات في الكونغرس إلى أنه عقد في الـ25 من الشهر الحالي.

وظهر والبيرج في مقطع فيديو سجله أحد النشطاء ونشر على الإنترنت، وهو يقول للناخبين إن على الولايات المتحدة الأميركية عدم إنفاق سنتٍ واحدٍ على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى إنفاق المساعدات على دعم إسرائيل التي وصفها بأنها "أعظم حليف للولايات المتحدة في كل العالم".

وقال أيضًا إنه "يجب أن نقوم بتزويد إسرائيل بالموارد تمامًا كما يريدون (من الأسلحة والذخائر) لقتل حماس"، مضيفا أن غزة "يجب أن تكون مثل ناغازاكي وهيروشيما"، في إشارة إلى المدن اليابانية التي ألقت فيها الولايات المتحدة قنابل ذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتابع: "أنهوا الأمر بسرعة".

في غضون ذلك، أعربت جهات أميركية عن صدمتها من دفاع قس سابق عن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما دان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تصريحات عضو الكونغرس، واصفا إياها بأنها "دعوة واضحة للإبادة الجماعية".

وقال داود وليد، المدير التنفيذي لـ"كير"، في بيان: "هذا يجب أن يدينه جميع الأميركيين الذين يقدرون الحياة البشرية والقانون الدولي". وأضاف: "الدعوة بهذه الطريقة إلى ما قد يؤدي إلى مقتل كل إنسان في غزة يبعث برسالة مخيفة مفادها بأن حياة الفلسطينيين ليست لها قيمة".