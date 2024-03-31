الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين بمستشفى الأقصى في دير البلح (شاهد)

غزة/سما/

استشهد 4 مواطنين وأصيب 16 آخرون، الأحد، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة للصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 16 بينهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.



وبالتزامن، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرات الاحتلال النار على المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.





وفي حصيلة غير نهائية، فإنه ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32 ألفا و705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75 ألفا و190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

