  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)

الأحد 31 مارس 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)



غزة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل أمريكي للضرب عقب حمله لافتة تدعو لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح النووي.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل يحمل لافتة كتبت عليها عبارة "اضربوا غزة بالنووي الآن!"، مثبتا عليها العلم الإسرائيلي، قبل أن يتعرض للضرب من قبل شاب اعترض على الدعوة الصريحة لإبادة أهالي قطاع غزة.

وتشهد الشوارع الأمريكية والكثير من دول العالم العربي والغربي مظاهرات حاشدة مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمنع استمرار حرب التجويع بحق الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث خطوة احتجاجية على سياسات واشنطن في دعمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها يوم الأربعاء.

يذكر أنه في فبراير الماضي أشعل آرون بوشنيل أحد جنود القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه "لم يعد من الممكن أن يكون متواطئا مع مفتعلي الإبادة الجماعية".

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على استئناف مفاوضات الهدنة ومقترح القوة الدولية في غزة

موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.. ما المقابل؟

"سنحرق إسرائيل".. نتنياهو يتلقى تهديدا من ذوي الأسرى الإسرائيليين

مصدر مصري رفيع: نرفض إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى غزة

استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة الأحد بحضور وفد إسرائيلي

دبلوماسي إسرائيلي ينتقد نتنياهو ويحمله مسؤولة "أكبر كارثة في تاريخ البلاد"

مظاهرات ضخمة في "إسرائيل" تطالب بإقالة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

"حماس" لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال وفد إلى مفاوضات الهدنة

photo_2024-03-31_16-26-24

تعليمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: نشك بوجود "مخرب" بين مدنيين فنقصفهم جميعاً

1810314621

نائب في الكونغرس الأميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما

20240331053351

غالانت يزعم: حماس تنهار من الداخل..

نتنياهو مصاب بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية