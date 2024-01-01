  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير: الجيش الإسرائيلي سلب ونهب منازل الفلسطينيين في غزة

الأحد 31 مارس 2024 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الجيش الإسرائيلي سلب ونهب منازل الفلسطينيين في غزة



غزة/سما/

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات جديدة حول عمليات سلب ونهب نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.


وقال المرصد في تقرير له: "وثقنا عمليات سلب لأموال وممتلكات بما في ذلك مقتنيات ثمينة من الفلسطينيين ومنازلهم عند تهجيرهم قسرا منها أو لدى حرقها وتدميرها من قوات الاحتلال".

وأضاف: "جيش الاحتلال يتغاضى عن، ويشجع أحيانا، سلب جنوده مقتنيات ثمينة وأموال من الفلسطينيين ومنازلهم دون مساءلتهم، إذ يتم غالبا ذلك دون توثيق رسمي".

وتابع المرصد أن: "العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من الفلسطينيين".

وأشار المرصد في تقريره إلى أنه في وقت سابق، نشر جنود إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في غزة وحرقها، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.

ودعا "لتحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم دون مبرر أو ضرورة عسكرية".

#الجيش الاسرائيلي #غزة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على استئناف مفاوضات الهدنة ومقترح القوة الدولية في غزة

موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.. ما المقابل؟

"سنحرق إسرائيل".. نتنياهو يتلقى تهديدا من ذوي الأسرى الإسرائيليين

مصدر مصري رفيع: نرفض إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى غزة

استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة الأحد بحضور وفد إسرائيلي

دبلوماسي إسرائيلي ينتقد نتنياهو ويحمله مسؤولة "أكبر كارثة في تاريخ البلاد"

مظاهرات ضخمة في "إسرائيل" تطالب بإقالة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

20240331053351

غالانت يزعم: حماس تنهار من الداخل..

نتنياهو مصاب بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية.. ووزير العدل يتولى مهامه في هذه الفترة

تسريب صوتي يكشف أن مستشاري الحكومة البريطانية نصحوها بأن "إسرائيل" تخرق القانون الدولي

مؤرخ فرنسي: غزة في قبضة 3 مآزق سيتفاقم الكابوس باستمرارها

البنوك الفلسطينية

"الكابنيت" يحسم مصير البنوك الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية