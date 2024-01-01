إصابة جندي إسرائيلي بصاروخ أطلقه حزب الله على الجليل الأعلى

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة أحد جنوده جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، ما يرفع حصيلة الإصابات بين الضباط والجنود إلى 3181 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “قصفت الطائرات المقاتلة بنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله في منطقتي الخيام ورب ثلاثين (قضاء مرجعيون) في جنوب لبنان”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة حولا (قضاء مرجعيون) لإزالة تهديد”.

وأضاف الجيش: “كما هاجمت الطائرات المقاتلة الليلة الماضية (ليلة السبت-الأحد) مبنى عسكرياً للتنظيم في منطقة الجبين (قضاء صور)”.

وأوضح أنه “في الساعات الأخيرة، تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية عبر إلى منطقة مرغليوت والمالكية (في الجليل الأعلى)، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار”.

“نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، كما أُبلغت عائلته”.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في الجيش الإسرائيلي إلى 3181 جنديا وضابطا، وفق معطيات الجيش.