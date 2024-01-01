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الاحتلال يرتكب مجزرة باستهداف خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى

الأحد 31 مارس 2024 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرتكب مجزرة باستهداف خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى



الوسطى / سما /

استشهد فلسطينيون مدنيون وأصيب آخرون نحو (4 شهداء و17 مصابا)، اليوم الأحد، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان إن "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحافيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وندين بأشد العبارات المجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى".

​وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد من المواطنين بينهم صحافيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32,705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75,190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

#الاحتلال #مستشفى شهداء الأقصى #النازحين

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