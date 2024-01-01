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مسيرة ضخمة في نيويورك ضد تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد 31 مارس 2024 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة ضخمة في نيويورك ضد تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة



نيويورك / سما /

خرج أكثر من 30 ألف متظاهر في شوارع مدينة نيويورك الأميركية رفضا لتواصل العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في القطاع منذ ما يزيد على 6 شهور.

 

وخرجت مسيرات ضخمة في عدة مدن أميركية أخرى، ضمن إحياء فعاليات "يوم الأرض الخالد"، وتنديدا بالحرب الهمجية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، وفي بوسطن ولوس انجلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وبيرلينغتون بولاية فيرمونت، بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

 

وطالب المتظاهرون، الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال، للضغط عليها لوقف الحرب في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.

#مسيرة #غزة #نيويورك #الحرب #الاحتلال

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