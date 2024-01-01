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الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر فبراير الماضي

الأحد 31 مارس 2024 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر فبراير الماضي



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا حادًا نسبته 3.97% خلال شباط 2024 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام 139.41 خلال شباط مقارنة ﺒ 134.09 خلال كانون الثاني (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، يوم الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا حادا نسبته 4.21%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 142.22 خلال شهر شباط الماضي مقارنة ﺒ 136.48 خلال شهر كانون الثاني.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 1.23%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 113.19 خلال شهر شباط 2024 مقارنة بـ111.81 خلال شهر كانون ثاني 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعا حادا نسبته 9.73%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة 17.51%، حيث بلغ متوسط سعر سمك سلطان ابراهيم والدنيس 850 شيقل/ 10 كغم لكل منهما.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعا حادا نسبته 13.62%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الملفوف الأبيض 3.20 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 4.71 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 4.10 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 6.41 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 5.18 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 4.11 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء عريضة 17.00 شيقل/كغم، والبصل الجاف 15.69 شيقل/كغم، والبطاطا 5.57 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 4.90%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 19.36 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 35.30 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 31.30 شيقل/كغم، والبيض الطازج 29.54 شيقل/2كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 13.35 شيقل/كغم.

وأشار الإحصاء، إلى أن أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة سجلت ارتفاعا حادا نسبته 3.71%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ البرتقال 7.32 شيقل/كغم، والكلمنتينا 6.00 شيقل/كغم، والليمون 4.06 شيقل/كغم، والبوملي 5.71 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

أما أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت رارتفاعا نسبته 0.52% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات المخابز بنسبة 3.61%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.85%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الملابس بمقدار 0.91%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.68%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.57%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.45%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر شباط 2024، حيث استقر الرقم القياسي عند 102.46، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

#الإحصاء #أسعار المنتج

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