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"الأونروا" تدعو إلى تشديد الضغط الدولي على إسرائيل

الأحد 31 مارس 2024 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تدعو إلى تشديد الضغط الدولي على إسرائيل



غزة / سما /

دعا مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لفتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة.

وكتب لازاريني عبر منشور له عبر منصة "إكس": "الأمر الملزم المتجدد من محكمة العدل الدولية بالأمس هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا..ويدعو الأمر دولة إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.. والتعاون يعني أن على إسرائيل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بذلك".

وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. وعلى الذين أوقفوا تمويل "الأونروا" أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة.. الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".

وجاء تعليق لازاريني بعد يوم واحد من صدور أمر بالإجماع من محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات إلى غزة.

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى فتح جسور برية إلى غزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن المساعدات البرية وحدها ستكون كافية لمنع المجاعة في غزة.

#الجيش الإسرائيلي #الأونروا

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