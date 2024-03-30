اشتباكات بين أمن السلطة و"كتيبة طولكرم" والمقاومة تحذر من ملاحقة أفرادها

طولكرم / سما /

أصدر فصائل فلسطينية بيانات بعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية و"كتيبة طولكرم"، حذرت من خلالها أي محاولة لاستهداف وملاحق واعتقال أفراد فصائل المقاومة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

​أتت هذه البيانات التحذيرية، عقب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، مساء السبت، بين عناصر من أجهزة الأمن الفلسطيني ومقاومين من "كتيبة طولكرم" التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

وتجدد الاشتباكات في مناطق عدة بمحافظة طولكرم، واندلعت الاشتباكات عقب محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان في المحافظة وبضمنهم قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" ورفاقه من مخيم نور شمس.

وقالت كتيبة قفين- سرايا القدس إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تجاه عناصرها "فعل شنيع ودنيء يدل على تخاذل السلطات ومعاونة الاحتلال على قتل أبناء شعبنا".

ودعا بيان صادر عن كتيبة قفين المسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفها بأعمال التفاهة قبل تدهور الأمر، كما ناشد أبناء الشعب الفلسطيني "الوقوف بجانب الحق والتنديد بهذه الأفعال المشؤومة، لأنها تقود لحرب داخلية لا يستفيد منها إلا إسرائيل وجواسيسها".

وطالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين.

قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب إن "مجاهديها خط أحمر، وإن من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم"، وطالبت الأجهزة الأمنية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها.

وقالت "كتيبة طولكرم" في بيان على قناتها في تطبيق "تليغرام" إن "السُلطة الفلسطينية تتمادى باعتقال وملاحقة مجاهدي الكتائب المُقاتلة التابعة لسرايا القدس في الضفة، وستبقى السرايا جيش الحق زلام الدار، وستبقى على دَرب الشقاقي".