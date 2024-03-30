فيديو.. إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن بمحطة حافلات في بئر السبع

النقب / سما /

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الأحد، إثر عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بـ "تحييد" منفذ عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

وبحسب القناة ال13 الإسرائيلية، فإن منفذ عملية الطعن في المحطة المركزية ببئر السبع من سكان مدينة رهط.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان مقتضب أنها تلقت بلاغا عن حدث أمني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، حيث دلت التحقيقات الأولية أن حارس أمن في محطة الحافلات تعرض لعملية طعن، حيث قام جندي بإطلاق النار على المهاجم وإصابته.

ونشرت غرفة العمليات الإسرائيلية, على حسابها عبر "اكس", فيديو يظهر لقطات تظهر آثار هجوم الطعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، حيث ورد أن المسلح أصاب مدنيًا واحدًا على الأقل قبل أن يتم تحييده.