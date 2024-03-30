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17 شهيدا في قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة

السبت 30 مارس 2024 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 شهيدا في قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة



غزة/سما/

 استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران الأسلحة الرشاشة تجاه عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة 30 آخرين على الأقل.

وذكر الشهود أن الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية والمواطنين من نقلهم بشكل كامل، وأن هناك أشخاص ما زالوا مستلقين على الأرض.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدا وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر استهداف للاحتلال قرب جسر وادي غزة في شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات استهدفت مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارعي السكة وصلاح الدين شرق جباليا، وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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