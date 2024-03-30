موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.. ما المقابل؟

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن موافقة إسرائيلية على الإفراج عن أسرى صفقة الجندي جلعاد شاليط "وفاء الأحرار"، والمعاد اعتقالهم، ضمن مباحثات عقد صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن تل أبيب وافقت على إطلاق سراح السجناء الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط، وأعيد اعتقالهم مؤخرا، مقابل إطلاق سراح الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، اللذين أسرتهما كتائب القسام عام 2014.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى تحويل الاقتراح إلى حركة حماس، لكنهم لم يردوا عليه، ومن المتوقع أن يتم طرح العرض مرة أخرى في إطار المفاوضات التي ستستأنف في القاهرة غدا.

وكان مصدر أمني مصري أكد استئناف مفاوضات الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في القاهرة غدا، بعد أيام على فشل التوصل لاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب تعنت الاحتلال.

واستدعى الاحتلال الثلاثاء الماضي، مفاوضيه من الدوحة، بعدما اعتبر أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة، "وصلت إلى طريق مسدود"، بسبب مطالب حركة حماس.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن "المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس ما زالت جارية على مستوى الفرق الفنية"، مشددا على أن الدوحة مستمرة مع شركائها في جهود الوساطة.